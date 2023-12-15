ABD\'de Noel Baba rolü İsrail karşıtı görüşler nedeniyle iptal edildi

NEW ABD'nin New York eyaleti Long Island bölgesinde, her yıl gönüllü olarak "Noel Baba" kılığına giren bir kişinin, İsrail karşıtı görüşleri nedeniyle bu seneki rolü elinden alındı.

New York Times'in haberine göre, Sag Harbor kasabasında yaşayan Ken Dorph, Noel Baba'ya benzerliği dolayısıyla her yıl kasabadaki Noel etkinliklerinde, kendisinden gönüllü olarak bu rolü oynaması isteniyordu.

70 Yaşındaki Dorph'un, Noel Baba rolü, bu sene bir toplantıda, İsrail- Filistin konusunda, İsrail'in pozisyonunu sorgulayan tutumu nedeniyle iptal edildi.

Kasabadaki Noel kutlamasından 3 gün önce Ticaret Odası Başkanı'ndan bir e-posta alan Dorph'a, bu iş için "fazla açık sözlü olduğu" belirtilerek kendisine başka bir açıklama yapılmadan görevinden alındığı bildirildi.

Havra cemaati üyelerince görevinden alınması istendi

Daha sonra Dorph'un kasabadaki "Temple Adas İsrail" adlı havrada, 30 Kasım'da katıldığı İsrail-Hamas krizi hakkındaki bir etkinlikte, İsrail hükümetinin pozisyonunu sorgulayan tutumu nedeniyle bazı cemaat üyelerince görevinden alınmasının istendiği ortaya çıktı.

Havra cemaati üyelerinin, Noel kutlamalarını organize eden kasabanın ticaret odasına e-postayla baskı yaparak Dorph'in yerine başka birinin bulunmasını istediği belirtildi.

Dorph'un, havradaki söz konusu toplantıda, "İsrail'deki Netanyahu hükümetinin politikalarını sorguladığı, işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri gündeme getirdiği ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları yürek burkucu bularak barış istediği" şeklinde görüşler ortaya koyduğu aktarıldı.

"İnandığım duruşu dile getirmekten gurur duyuyorum"

Dorph, söz konusu toplantı için NYT'ye, "Hiç kimseye küfür etmedim, kimseyi tehdit etmedim. Eğer bir demokrasiye sahip olacaksak, öfkeli tartışmalar olsa bile, bu konuşmaları cezalandırılmadan yapabilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Noel Baba" rolünü kaybetmekten ötürü kimseye kırgın olmadığını belirten Dorph, bu olayı "cesaret kırıcı" bulsa da inandığı duruşu dile getirmekten gurur duyduğunu ve görüşlerini herkesle paylaşmaya devam edeceğini kaydetti.