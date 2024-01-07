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ABD'de Silahlı Saldırıda Öldürülen İmamın Cenaze Töreninde Katilin Bulunması İsteniyor - Son Dakika
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ABD'de Silahlı Saldırıda Öldürülen İmamın Cenaze Töreninde Katilin Bulunması İsteniyor

New Jersey eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden imam Hassan Sharif'in cenaze törenine katılan Müslüman toplumu temsilcileri, katilin bir an evvel bulunmasını talep etti. Törende yapılan ortak basın açıklamasında, yetkililerin olayın soruşturulması konusunda titizlik göstermesi çağrısı yapıldı. İmam Sharif'in öldürülmesinin bölgedeki Müslüman toplumunu sarstığı vurgulanırken, saldırının sıradan bir şiddet olayı olarak algılanmaması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Müslümanların güvenliğinin tehlikede olduğu ve adaletin sağlanması için kolluk kuvvetlerine çağrıda bulunuldu.

ABD\'de Silahlı Saldırıda Öldürülen İmamın Cenaze Töreninde Katilin Bulunması İsteniyor
07.01.2024 - 00:17,  Güncelleme: 00:20
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NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı saldırıda öldürülen imam Hassan Sharif'in cenaze törenine katılan Müslüman toplumu temsilcileri, katilin bir an evvel bulunmasını istedi.

Newark kentinde 4 Ocak'ta imamlık yaptığı caminin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sharif için Ulusal İslam Birliği Camii ve Toplum Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, imam Sharif'in yakınları ve görev yaptığı cami cemaati başta olmak üzere Müslüman kuruluş temsilcileri katıldı.

Amerika İslami İlişkiler Konseyi İletişim Müdürü Dina Sayedahmed, Müslümanlar adına ortak basın açıklamasını okudu.

Sayedahmed, "Yetkilileri bir kez daha bu olayın soruşturulması konusunda gereken titizliği göstermeye çağırıyoruz." dedi.

İmam Sharif'in öldürülmesinin bölgedeki Müslüman toplumunu sarstığını ifade eden Sayedahmed, bunun "sıradan bir şiddet olayı" gibi algılanmaması gerektiğini vurguladı.

New Jersey'deki 60'ın üzerinde camiyi temsil eden "NJ Muslim Coalition" adına konuşan imam Sami Shaban, imam Sharif'in toplumda çok sevilen biri olduğunu belirterek, "Bu saldırı sadece onu değil, New Jersey ve ülke genelindeki birçok Müslümanı hedef aldı." dedi.

Shaban, Filistin'de 20'ye yakın akrabasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtti.

ABD'de de Müslümanların güvenliğinin tehlikede olduğunu kaydeden Shaban, kolluk kuvvetlerinden adaleti sağlamalarını istediklerini ifade etti.

İmam Sharif'in kızı konuşmakta zorlandı

Törende gözyaşlarını tutamayan Sharif'in kızı Tanasia Ransom, konuşmakta zorlandı. Destekte bulunanlara teşekkür eden Ransom, babasının katiline yönelik olarak "Seni bulacaklar. Bundan eminin." dedi.

Törene katılan New York Başkonsolosluğu Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Ataşesi Ali Tos da cenaze namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Tos, Sharif'in yakınlarına ve ABD'deki Müslüman toplumuna başsağlığı diledi.

Cami avlusunda saf tutan Müslümanlar, Sharif'in cenaze namazını kıldı, onun için dua etti.

İmam Hassan Sharif, sabah namazı öncesinde öldürülmüştü

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde 4 Ocak'ta Afro-Amerikan toplumuna ait Masjid Muhammad isimli caminin imamı Hassan Sharif, sabah namazı vaktinde silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Essex Bölge Savcısı Vekili Theodore N. Stephens II, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıklamıştı.

Eyalet Başsavcısı Matt Platkin, soruşturmanın ilerlemesi için bilgi paylaşacaklara 25 bin dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

Amerika İslam İlişkileri Konseyi de saldırganla ilgili bilgi paylaşanlara ek olarak 10 bin dolar verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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