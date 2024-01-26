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ABD'de nitrojen gazı ile idam edilen mahkum üzüntüyle karşılandı - Son Dakika
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ABD'de nitrojen gazı ile idam edilen mahkum üzüntüyle karşılandı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin Alabama eyaletinde ülke tarihinde ilk kez bir mahkumun nitrojen gazı ile idam edilmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi. Türk, idam cezasının temel haklardan biri olan 'yaşama hakkına' aykırı olduğunu belirterek, ABD'deki tüm eyaletleri, bu yöntemi kullanmayı ertelemeye davet etti.

ABD\'de nitrojen gazı ile idam edilen mahkum üzüntüyle karşılandı
26.01.2024 - 14:51,
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin Alabama eyaletinde ülke tarihinde ilk kez bir mahkumun nitrojen gazı ile idam edilmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu test edilmemiş ve yeni nitrojen gazıyla boğma yönteminin işkence, insanlık dışı ya da küçük düşürücü muamele olabileceğine ilişkin ciddi endişelere rağmen Kenneth Smith'in Alabama'da infaz edilmesini üzüntüyle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

İdam cezasının temel haklardan biri olan "yaşama hakkına" aykırı olduğuna işaret eden Türk, ABD'deki tüm eyaletleri, idamın dünya çapında kaldırılmasına yönelik bir adım olarak, bu yöntemi kullanmayı ertelemeye davet etti.

ABD'nin Alabama eyaletinde bir mahkum, ilk kez nitrojen gazı yöntemiyle idam edilmişti.

Kaynak: AA
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