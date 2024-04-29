ABD'deki Üniversite Profesörleri, New York Times'a Hamas Haberlerini Yeniden Değerlendirmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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ABD'deki Üniversite Profesörleri, New York Times'a Hamas Haberlerini Yeniden Değerlendirmesi Çağrısı Yaptı

ABD\'deki Üniversite Profesörleri, New York Times\'a Hamas Haberlerini Yeniden Değerlendirmesi Çağrısı Yaptı

ABD'deki üniversitelerin gazetecilik bölümünde görevli 50'den fazla profesör, New York Times (NYT) gazetesine, 7 Ekim olaylarında Hamas'ın rehinelere 'cinsel saldırı' yaptığına yönelik haberlerini yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu. Profesörler, NYT'nin, 26 Mart'taki haberin bazı görüntü ve ifadelerinin, bir önceki haberdeki bilgilerle ters düşmesine rağmen, yanlış bilgilendirmede bulunduğuna dair bir ifadeye yer vermemesini 'olağandışı bir karar' olarak değerlendirdi.

29.04.2024 19:39
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NEW ABD'deki üniversitelerin gazetecilik bölümünde görevli 50'den fazla profesör, New York Times (NYT) gazetesine, 7 Ekim olaylarında Hamas'ın rehinelere "cinsel saldırı" yaptığına yönelik haberlerini yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Washington Post'un haberine göre aralarında New York, Pensilvanya, Emory ve Teksas Üniversitesi gibi gazetecilik alanında isim yapmış yüksek öğretim kurumlarında çalışan 50'yi aşkın profesör, New York Times (NYT) gazetesine bir mektup gönderdi.

Mektupta, NYT'den, 7 Ekim'de yaşandığı iddia edilen cinsel saldırıların gerçekten yaşanıp yaşanmadığı konusunda, "derhal bir grup gazetecilik uzmanının, habercilik, düzenleme ve yayınların ayrıntılı ve tam bağımsız incelemesi için görevlendirilmesi" istendi.

Mektupta, "Haber kuruluşlarının kendi çalışmalarını sorgulamaya istekli olması gerektiği" vurgulandı.

Profesörler, NYT'nin, 26 Mart'taki haberin bazı görüntü ve ifadelerinin, bir önceki haberdeki bilgilerle ters düşmesine rağmen, yanlış bilgilendirmede bulunduğuna dair bir ifadeye yer vermemesini "olağandışı bir karar" olarak değerlendirdi.

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden NYT, Hamas üyelerinin 7 Ekim 2023'te İsrailli kadınlara cinsel saldırıda bulunduğuna dair 28 Aralık'ta yaptığı ilk haberinden yaklaşık üç ay sonra, önceki bilgilerle çelişen yeni görüntülere yer vermesine rağmen, bunu önceki habere bir düzeltme olduğuna dair açıklamada bulunmamıştı.

Gazetenin, Nova Müzik Festivali'nin yapıldığı yerde 7 Ekim'de düzenlenen baskınla ilgili, 26 Mart'ta yayımladığı yeni makalesinde, "İsrailli bir askeri sağlık görevlisinin, 7 Ekim'de Hamas liderliğindeki saldırıda öldürülen iki gencin cinsel saldırıya uğradığını belirten açıklamasını çürüten yeni bir video ortaya çıktı." ifadesi kullanılmıştı.

Makalenin devamında, "Kibbutz sakinleri, 7 Ekim'de öldürülen iki kız kardeşin cinsel şiddet mağduru olmadığı sonucuna vardı." ifadesi yer almıştı.

NYT'nin aralık ayında yayımladığı ilk haberin üç yazarından biri olan Anat Schwartz'ın, daha önce hiç gazetecilik deneyimi olmamasına rağmen yeğeni Adam Sella ve Jeffrey Gettleman ile haber üzerine çalıştığı tespit edilmişti.

Film yapımcısı kimliğiyle anılan Schwartz, geçen yıl aniden NYT'de serbest gazeteci olarak işe alınmış, öncesinde ise İsrail Hava Kuvvetlerinin istihbarat biriminde görev yaptığı öğrenilmişti.???????

Kaynak: AA

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