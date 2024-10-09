ABD'den Bağımsız Soruşturma Talepleri - Son Dakika
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ABD'den Bağımsız Soruşturma Talepleri

Jayapal, Eygi'nin öldürülmesi üzerine bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

09.10.2024 10:46
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Pramila Jayapal, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülmesine ilişkin adım atmamakla eleştirdiği Washington yönetimini, olay hakkında bağımsız soruşturma yürütmeye çağırdı.

Temsilciler Meclisi üyesi Jayapal, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili, ABD yönetiminden bağımsız soruşturma talebine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Jayapal, "Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçti ve ABD hükümeti tarafından bağımsız bir soruşturma yürütülmesi yönünde herhangi bir adım atılmadığı gibi, barışçıl protestolarda bulunanlara karşı gerçek mermi kullanan İsrail Savunma Kuvvetleri birimlerinin uygulamalarında ne gibi değişiklikler olduğuna dair de herhangi bir bilgi edinemedik." ifadelerini kullandı.

Bir ABD vatandaşının İsrail ordusunca öldürülmesinin acilen ele alınması gerektiğini vurgulayan Jayapal, bu davadaki tepkisizliğin kendisini "dehşete" düşürdüğünü ifade etti.

Jayapal, İsrail güçlerinin ABD vatandaşlarını ilk kez öldürmediğini ve tarihin, tehlikeli ve kabul edilemez şekilde tekerrür ettiğini kaydetti.

ABD'li Rachel Corrie'nin 2003'te Batı Şeria'da öldürüldüğünü ve 70'ten fazla Kongre üyesinin bağımsız soruşturma çağrılarına rağmen Washington yönetiminin böyle bir adım atmadığını hatırlatan Jayapal, sadece 2024'te Batı Şeria'da 3 ABD vatandaşının öldürüldüğünü aktardı.

Jayapal, İsrail hükümetinin uluslararası hukuka riayet etmemesi durumunda Tel Aviv'in en büyük silah destekçisi ABD'nin bazı askeri yardımları durdurarak hesap verebilirlik talep etmesi gerektiğini belirtti.

ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için Eygi'nin öldürülmesine yönelik bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısını yineleyen Jayapal, bu konuda yanıt alana kadar durmayacaklarının altını çizdi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kaynak: AA

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