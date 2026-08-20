ABD'den Gazze Barış Planında Kararlılık - Son Dakika
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ABD'den Gazze Barış Planında Kararlılık

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ABD, 21 maddelik Gazze barış planının uygulanması için Uluslararası İstikrar Gücü'ne fon sağlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve Uluslararası İstikrar Gücü'ne fon sağlanması konusunda Kongreye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, İsrail'den gelen aksi yöndeki açıklamalar tartışılırken, Gazze'de barış planını uygulamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü, açıklamasında, "Başkan'ın (Donald Trump) tarihi 21 maddelik (Gazze'de) barış planının tam olarak uygulanmasında kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için Uluslararası İstikrar Gücü'nün, bu planın "kilit bir bileşeni" olduğunu ekleyen Pigott, bu konudaki gerekli adımları atmaya devam ettiklerini belirtti.

Kongreye Uluslararası İstikrar Gücü'ne fon sağlanacağı bildirimi

Aynı açıklamasında Pigott, Barış Kurulunun "Hamas'ın silahsızlandırılması" planını açıkladığı 31 Temmuz günü, Uluslararası İstikrar Gücü'ne fon sağlama niyetlerini içeren resmi bildirimi Kongreye gönderdiklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının Kongreye yaptığı bildirim, Trump'ın Barış Kurulunun, Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi konusunda Hamas ile bir anlaşmaya vardığını açıkladığı gün geldi.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu planı reddeden açıklamasının ardından söz konusu sürecin nasıl ilerleyeceği tartışma konusu olmuştu.

Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, anlaşmaya destek sağlamaya çalışmak amacıyla bu hafta Orta Doğu'ya giderek Mısır'da Hamas liderleriyle ve Kudüs'te Netanyahu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Gazze Barış Planında Kararlılık - Son Dakika

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