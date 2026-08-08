ABD'den İran'a Enerji Baskısı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Enerji Baskısı

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Vance, İran'a baskı uygulayacaklarını ve Orta Doğu'dan enerji çıkarmaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'a ilişkin, "her türlü baskıyı uygulamayı ve Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğal gaz çıkarmayı sürdüreceklerini" söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Fox News kanalına verdiği demeçte İran'a ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İran'la iletişimin sürdüğünü belirten Vance, "Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ve doğal gaz miktarını en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Vance ayrıca, İran'ın ABD ile daha iyi ilişki kurmak için gereken uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer (istekli) değillerse, sorun değil. Elimizden gelen her türlü baskıyı uygulamaya ve Amerikalıların daha düşük enerji fiyatlarından faydalanabilmesi için Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğal gaz çıkarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizen Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti.

Vance ayrıca, yapılacak potansiyel bir anlaşma konusunda beklentilerinin, çıkan petrol ve doğal gazın çatışma öncesindeki seviyeye dönmesi olduğunu vurgulayarak, "İran tarafının da bu konuda mutabık olduğunu" savundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İran'a Enerji Baskısı - Son Dakika

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