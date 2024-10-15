ABD'den İsrail'e Silah Ambargosu Uyarısı - Son Dakika
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ABD'den İsrail'e Silah Ambargosu Uyarısı

ABD, Gazze'deki insani krizin bir ay içinde iyileştirilmemesi halinde İsrail'e silah ambargosu uygulayacak.

15.10.2024 17:47
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ABD yönetiminin İsrail'in saldırı altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani krizin bir ay içinde iyileştirilmesini sağlamaması halinde Tel Aviv'e silah ambargosu uygulayacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, ABD yönetiminin son haftalarda Gazze'de giderek daha kötüye giden insani krizden "derin endişe duyduğu" belirtildi.

Beyaz Saray'ın Gazze'deki insani krizin iyileştirilmesi için "acil adımlar atılması" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

ABD yönetiminin Gazze'deki insani krizin 1 ay içinde iyileştirilmesi halinde İsrail'e silah ambargosu uygulayacağı uyarısında bulunduğu ileri sürüldü.

Bu kapsamda, ABD yönetiminin Gazze'deki insani krizin iyileştirilmesi çağrısıyla Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e mektup gönderdiği iddia edildi.

Mektupta, geçen ay Mart 2024'ten bu yana Gazze'ye en düşük oranda insani yardım girişi olduğuna işaret edilerek bölgeye gidecek yardımların engellenmemesinin istendiği kaydedildi.

Haberdeki iddialara ilişkin Washington ve Tel Aviv'den henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler bombardıman ve sürgünün yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.

Zira bölgeyi 2006'den bu yana abluka altında tutan İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı da 7 Mayıs'tan bu yana işgal altında tutuyor.

Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın işgal edilmesinin ardından İsrail, Gazze'ye girecek yardımları büyük oranda engellediği belirtiliyor.

Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'in açlığı bölge halkına karşı silah olarak kullandığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den İsrail'e Silah Ambargosu Uyarısı - Son Dakika

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