ABD'den Nijerya'ya İHA Desteği

Ulusal basındaki haberlere göre, adını belirtmek istemeyen bir askeri yetkili yaptığı açıklamada, ABD'nin Nijerya'ya gönderdiği yaklaşık 200 askerinin ardından, ek olarak çok sayıda "MQ-9 Reaper" tipi İHA'yı da ülkeye sevk ettiğini belirtti.

Yetkili, gönderilen İHA'ların hava saldırısı amaçlı olmadığını, sadece istihbarat toplamaya yönelik olduğunu ifade etti.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Samaila Uba, ABD unsurlarının, ülkenin kuzeydoğusundaki Bauchi Havalimanı'nda faaliyet yürüttüğünü doğruladı.

Uba, "Bu destek, yeni kurulan ABD-Nijerya istihbarat entegrasyon birimine dayanıyor ve sahadaki komutanlarımıza eyleme geçirilebilir istihbarat sağlıyor. ABD'li ortaklarımız, kesinlikle muharip olmayan bir rol üstlenmekte ve Nijerya öncülüğündeki operasyonları desteklemektedir." dedi.

Yaklaşık 27 saat havada kalabilen "MQ-9 Reaper" tipi İHA'ların, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinin yanı sıra hassas saldırı kapasitesine de sahip olduğu biliniyor.

ABD askerlerinin Nijerya'ya konuşlandırılması

ABD'nin terörle mücadele kapsamında göndermeyi planladığı askerlerin ilk bölümünün 15 Şubat'ta ülkeye ulaştığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) yetkilileri de konuşlandırmanın iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği kapsamında yürütüldüğünü duyurmuştu.