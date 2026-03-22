ABD'den Nijerya'ya İHA Desteği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Nijerya'ya 200 asker ve MQ-9 Reaper İHA'ları gönderdi, destek istihbarat amaçlı.

ABD, Nijerya'nın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına destek amacıyla gönderdiği yaklaşık 200 askerinin ardından, "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçlarını (İHA) da ülkeye konuşlandırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını belirtmek istemeyen bir askeri yetkili yaptığı açıklamada, ABD'nin Nijerya'ya gönderdiği yaklaşık 200 askerinin ardından, ek olarak çok sayıda "MQ-9 Reaper" tipi İHA'yı da ülkeye sevk ettiğini belirtti.

Yetkili, gönderilen İHA'ların hava saldırısı amaçlı olmadığını, sadece istihbarat toplamaya yönelik olduğunu ifade etti.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Samaila Uba, ABD unsurlarının, ülkenin kuzeydoğusundaki Bauchi Havalimanı'nda faaliyet yürüttüğünü doğruladı.

Uba, "Bu destek, yeni kurulan ABD-Nijerya istihbarat entegrasyon birimine dayanıyor ve sahadaki komutanlarımıza eyleme geçirilebilir istihbarat sağlıyor. ABD'li ortaklarımız, kesinlikle muharip olmayan bir rol üstlenmekte ve Nijerya öncülüğündeki operasyonları desteklemektedir." dedi.

Yaklaşık 27 saat havada kalabilen "MQ-9 Reaper" tipi İHA'ların, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinin yanı sıra hassas saldırı kapasitesine de sahip olduğu biliniyor.

ABD askerlerinin Nijerya'ya konuşlandırılması

ABD'nin terörle mücadele kapsamında göndermeyi planladığı askerlerin ilk bölümünün 15 Şubat'ta ülkeye ulaştığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) yetkilileri de konuşlandırmanın iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği kapsamında yürütüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:02:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.