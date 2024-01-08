ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Gazze krizini görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'ndeki krizin "bölgedeki barış, istikrar ve güvenlik üzerindeki tehlikeli yansımalarını" görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, "iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve ortak çalışma, ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası meseleler, Filistin toprakları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler" ele alındı. Ayrıca "Gazze Şeridi'ndeki krizin bölgedeki barış, istikrar ve güvenlik üzerindeki tehlikeli yansımaları" da görüşüldü.

Al Nahyan ile Blinken, "çatışmanın bölgesel barışı tehdit edecek şekilde genişlemesini önlemek için çalışmanın ve bölgesel istikrarı sağlamanın yolu olan kapsamlı ve kalıcı barış için net bir ufuk belirlemenin önemini" vurguladı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, "Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hayatlarını korumak için ateşkesin sağlanması ve insani yardım yardımlarının hiçbir müdahale olmaksızın ulaştırılması için kalıcı ve güvenli mekanizmalar oluşturulması amacıyla çalışmak gerektiğini" belirtti.