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- ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'de

ŞANGHAY - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ikinci kez Çin'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret çerçevesinde Çin'in doğusundaki Şanghay kentine geldi. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Blinken, Şanghay'da öğrenciler ve iş dünyasından isimlerle bir araya gelecek. Blinken, yarın da başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşecek.

Çin'in Rusya'ya verdiği askeri destek gündemde olacak

Blinken'in üç günlük ziyaretinde üst düzey isimlerle gerçekleştireceği görüşmelerde ana gündem maddesi ise Çin'in Rusya'ya verdiği destek olacak. Blinken'ın temaslarında ayrıca Orta Doğu'daki kriz, Ukrayna'daki savaş, Güney Çin Denizi'ndeki sorunlar dahil olmak üzere ikili, bölgesel ve küresel konularla ilgili görüşmeler yapması bekleniyor. Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kasım ayında California'daki zirvede narkotikle mücadele iş birliğinin yeniden başlatılması, ordular arası iletişim, yapay zeka ve halklar arası bağların güçlendirilmesi konularında verdiği taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik devam eden çalışmaları da gündeme getirmesi planlanıyor. Blinken, iki ülkenin görüş ayrılığı yaşadığı alanlarda rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmenin önemine de değinecek.

Ülkeye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Blinken, ilk olarak Haziran 2023'te Çin'i ziyaret etmişti.