ABD Gizli Servis Direktörü: Trump'a suikast girişiminde yerel polisler görevlendirildi - Son Dakika
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ABD Gizli Servis Direktörü: Trump'a suikast girişiminde yerel polisler görevlendirildi

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan şüphelinin ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla yerel polis memurlarının görevlendirildiğini ve saldırgan çatıdayken polislerin binanın içinde bulunduğunu söyledi. Cheatle, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ABC News'a verdiği demeçte, 'Bu kabul edilemez ve bir daha yaşanmaması gereken bir şey.' ifadesini kullandı. Yerel güvenlik güçlerinin, saldırganın ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini belirten Cheatle, saldırgan çatıdayken polisin binanın içinde bulunduğunu doğruladı. Cheatle, 'O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu.' dedi. Silahlı saldırganın ateş açmadan önce çevrede bulunanlarca görüldüğü ve potansiyel şüpheli olarak tanımlandığı yönündeki yorumlara yanıt veren Cheatle, saldırganın görülmesi ile ateş açması arasında 'çok kısa bir süre' geçtiğini kaydetti. Cheatle, 'Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama çok kısa bir süreydi. O kişiyi aramak, bulmak, kimliğini tespit etmek ve nihayetinde etkisiz hale getirmek çok kısa bir süre içinde gerçekleşti.' diye konuştu.

16.07.2024 22:29
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ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan şüphelinin ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla yerel polis memurlarının görevlendirildiğini ve saldırgan çatıdayken polislerin binanın içinde bulunduğunu söyledi

Cheatle, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ABC News'a verdiği demeçte, "Bu kabul edilemez ve bir daha yaşanmaması gereken bir şey." ifadesini kullandı.

Yerel güvenlik güçlerinin, saldırganın ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini belirten Cheatle, saldırgan çatıdayken polisin binanın içinde bulunduğunu doğruladı.

Cheatle, "O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu." dedi.

Silahlı saldırganın ateş açmadan önce çevrede bulunanlarca görüldüğü ve potansiyel şüpheli olarak tanımlandığı yönündeki yorumlara yanıt veren Cheatle, saldırganın görülmesi ile ateş açması arasında "çok kısa bir süre" geçtiğini kaydetti.

Cheatle, "Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama çok kısa bir süreydi. O kişiyi aramak, bulmak, kimliğini tespit etmek ve nihayetinde etkisiz hale getirmek çok kısa bir süre içinde gerçekleşti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Gizli Servis Direktörü: Trump'a suikast girişiminde yerel polisler görevlendirildi - Son Dakika

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