ABD, Gürcistan'da kabul edilen yasa tasarısından derin endişe duyuyor - Son Dakika
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ABD, Gürcistan'da kabul edilen yasa tasarısından derin endişe duyuyor

ABD, Gürcistan\'da kabul edilen yasa tasarısından derin endişe duyuyor

ABD yönetimi, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısının 'Kremlin tarzı yasa' olduğunu ve bundan dolayı 'derin endişe' duyduğunu bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, tasarının ülkedeki demokratik değerlere zarar vereceğini savunarak, Gürcistan'ın Avrupa Birliği ve NATO bağlamında geriye doğru adım atacağını belirtti. Gürcistan halkının tepkisini de hatırlatan Jean-Pierre, tasarının yasalaşması durumunda ilişkilerin gözden geçirileceğini ifade etti.

14.05.2024 22:13
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ABD yönetimi, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının "Kremlin tarzı yasa" olduğunu ve bundan dolayı "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Gürcistan Parlamentosunda yeni kabul edilen yasa tasarısına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Jean-Pierre, Gürcistan Parlamentosunun onayladığı "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının Rusya'nın etkisiyle atılan bir adım olduğunu ima ederek, "Gürcistan'ın henüz geçirdiği Kremlin tarzı yabancı ajanlar tasarısından derin endişe duyuyoruz." dedi.

Söz konusu tasarının ülkedeki demokratik değerlere zarar vereceğini savunan Jean-Pierre, bu adımla Gürcistan'ın hem Avrupa Birliği hem de NATO bağlamında geriye doğru adım atmış olacağını belirtti.

Gürcistan halkının tasarıya tepkisini de hatırlatan Jean-Pierre, "Eğer tasarı yasalaşırsa o zaman Gürcistan ile ilişkilerimizi köklü şekilde yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız." değerlendirmesini yaptı.

Gürcistan'daki tartışmalı tasarı

Gürcistan Parlamentosu, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını kabul etti.

Parlamentoda ilk onayı 17 Nisan, ikinci onayını 1 Mayıs'ta alan ve yaklaşık bir aydır protesto edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına ilişkin üçüncü ve nihai oylama bugün yapıldı.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği Genel Kurulda yapılan oylamada, tasarıya 30 "hayır" oyuna karşılık 83 "evet" oyu verildi. Ülkede haftalar boyunca protestolara neden olan tasarının, bir sonraki aşamada yasalaşması için Parlamentoda üç kez oylanması gerekiyordu.

Bu arada, oylama sırasında hem parlamento dışında gösteriler devam etti, hem de bazı milletvekilleri arasında kavga ve tartışmalar çıktı.

Ülkede, tasarıya karşı yapılan protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılıyor

Hükümetin bu yıl Parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasayı veto etmesi bekleniyor

Göstericilerin "Rus yasası" olarak nitelendirerek tepki gösterdiği yasa tasarısı, imzalaması için Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye gönderilecek.

Zurabişvili, daha önce yaptığı açıklamalarda, yasa tasarısına karşı olduğunu ifade etmişti.

Göstericiler gibi, tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının Parlamentoda kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Zurabişvili'nin veto etmesi durumunda yasanın tekrar parlamentoya gönderilmesi için iki haftalık süre gerekiyor.

İktidar partisi, Parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Gürcistan'da kabul edilen yasa tasarısından derin endişe duyuyor - Son Dakika

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