İslamabad'daki 21 Saatlik ABD-İran Görüşmeleri Anlaşmazlıkla Sona Erdi

İran devlet televizyonu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen ve yaklaşık 21 saat süren ABD-İran görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu. Müzakerelerde özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

ABD medyasından Just the News'in haberine göre, eğer İran ABD'nin sunduğu nihai anlaşmayı kabul etmezse, Trump'ın daha önce söz verdiği gibi Tahran'ı 'Taş Devri'ne dönene dek bombalama' seçeneği gündeme gelebilir. Haberde ayrıca, Trump'ın Venezuela'da uyguladığı abluka stratejisini yeniden devreye sokarak İran ekonomisini boğabileceği ve Çin ile Hindistan üzerindeki diplomatik baskıyı artırarak bu ülkeleri önemli petrol kaynaklarından mahrum bırakabileceği ifade edildi.

ABD basınında, Venezuela ablukasına liderlik eden dev uçak gemisi USS Gerald Ford'un kısa bir bakımın ardından yeniden Basra Körfezi'nde konuşlandırıldığı hatırlatıldı. Uzmanlara göre Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü aşacak bir abluka kurabileceği ihtimali bulunuyor. Lexington Enstitüsü'nün ulusal güvenlik uzmanı Rebecca Grant, ABD Donanması'nın şu anda Boğaz'dan geçen her şeyi tamamen kontrol altına almasının çok kolay olacağını belirtti.

Barış görüşmelerinin ardından, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Pakistan'dan anlaşma olmadan ayrıldı ve ABD'nin Tahran'a 'nihai ve en iyi teklifini' sunduğunu açıkladı. Vance, Amerikan yetkililerin 21 saat boyunca iyi niyetle müzakere ettiğini, artık kararın İran'a ait olduğunu söyledi. ABD'nin sunduğu teklifin ayrıntıları açıklanmadı, ancak Vance, İran'ın nükleer silah geliştirme faaliyetlerinden vazgeçme konusunda henüz anlaşmaya varmadığını ifade etti.

Habere göre Trump yönetimi, İran'ın teklifi reddetmesi durumunda uygulanacak birden fazla seçeneği şimdiden hazırladı. Emekli General Jack Keane, New York Post'taki köşe yazısında, 'Eğer savaş yeniden başlarsa ve İran'ın kalan askeri varlıklarını yeterince zayıflatırsak, ABD ordusu Hark Adası'nı işgal etmeyi ya da yok etmeyi seçebilir' dedi. Keane ayrıca, 'Alternatif olarak ABD Donanması bir abluka kurarak Tahran'ın ihracat can damarını kesebilir' ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump'ın, Just the News'in söz konusu haberini sosyal medya hesabından paylaşması da dikkat çekti.