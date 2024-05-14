ABD, İsrail'in BM aracına yönelik saldırısını derin endişeyle karşıladı - Son Dakika
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ABD, İsrail'in BM aracına yönelik saldırısını derin endişeyle karşıladı

ABD, İsrail\'in BM aracına yönelik saldırısını derin endişeyle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) aracına yönelik saldırıyı 'derin endişeyle' karşıladığını ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma çağrılarına katıldığını bildirdi. İsrail basınında çıkan haberlere göre, saldırı sonucunda bir BM çalışanı hayatını kaybetmişti.

14.05.2024 20:01
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta ateş açtığı Birleşmiş Milletler (BM) aracına yönelik saldırıyı "derin endişeyle" karşıladığını ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma çağrılarına katıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ordusunun hedef aldığı BM aracıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Miller, "ABD, bir BM aracına Gazze'de yapıldığı ve bir insani yardım görevlisinin öldürülüp birinin de yaralandığı bildirilen saldırıdan derin endişe duyuyor. İnsani yardım görevlileri, hayat kurtarıcı işlerini yaparken korunmalıdır. Bu olayla ilgili kapsamlı soruşturma çağrılarına katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

BM aracına saldırı

İsrail basınında 13 Mayıs'ta çıkan haberlerde, Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda, bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca, İsrail güçlerince ateş açıldığını belirtmişti.

İsrail ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, Refah'ta ateş açtığı BM aracının "savaş alanında" seyrettiğini ve aracın rotasıyla ilgili orduya bilgi verilmediğini iddia etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Biriminden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti. Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.

Kaynak: AA

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