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ABD, İsrail'in BM eğitim merkezine saldırısından üzüntü duydu - Son Dakika
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ABD, İsrail'in BM eğitim merkezine saldırısından üzüntü duydu

ABD yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'de sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait eğitim merkezini hedef almasından üzüntü duyduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, İsrail'e sivillerin hedef alınmaması konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti. UNRWA Gazze Direktörü ise saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 75 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD, İsrail\'in BM eğitim merkezine saldırısından üzüntü duydu
24.01.2024 - 23:17,
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ABD yönetimi, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini hedef almasından üzüntü duyduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Gazze'de İsrail'in hedef aldığı eğitim merkezine ilişkin durumu değerlendirdi.

Patel, söz konusu saldırıdan üzüntü duyduklarını ve İsrail'e her görüşmelerinde sivillerin hedef alınmaması konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti.

ABD'li sözcü, "Han Yunus'ta bugün BM eğitim merkezine yapılan saldırıdan üzüntü duyduk. Bunu daha önce de söyledik, (Gazze'de) siviller korunmalı ve BM tesislerine saygı duyulmalı." ifadelerini kullandı.

Patel ayrıca bölgede görev yapan insani yardım kuruluşu çalışanlarının da korunması ve bu faaliyetlerin hedef alınmaması gerektiğini kaydetti.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, saldırıyla ilgili açıklamasında, UNRWA eğitim merkezinin tank saldırısının hedefi olduğunu ve saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise yaralandığını aktarmıştı.

Kaynak: AA
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