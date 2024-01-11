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ABD Başkanı Biden'ın danışmanı, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabuluculuk yapıyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın danışmanı, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabuluculuk yapıyor

ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu olarak görevlendirilen Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ve Lübnan'ın şu anda zor ve acele edilmesi gereken bir süreç içinde bulunduğunu ve krizi diplomatik yollarla çözmeye çalıştıklarını söyledi. Hochstein, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaların durdurulması ve evlerinden olan sivillerin güven içinde geri dönebilmesi için diplomatik çözüm yolunu tercih ettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Biden\'ın danışmanı, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabuluculuk yapıyor
11.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:48
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ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu olarak görevlendirilen Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ve Lübnan'ın şu anda zor ve acele edilmesi gereken bir süreç içinde bulunduğunu ve krizi diplomatik yollarla çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'ta bir araya gelen Hochstein, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaların durdurulması için geçen hafta İsrail'de temaslarda bulunduğuna işaret eden Hochstein, şunları kaydetti:

"Şu anda zor ve acele edilmesi gereken bir süreçteyiz. Lübnan-İsrail sınırı üzerindeki krizin diplomatik yollarla çözülmesi hususunda Lübnanlı yetkililerle görüşme yapabildim. Bildiğiniz üzere ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı da beyanatlarında mevcut kriz için diplomatik çözümden yana olduklarını vurguladı. Bu konu bugün de gündeme getirildi. Lübnan halkının söz konusu krizin daha kötü bir hal almasını ve daha derin bir çatışmaya dönüşmesini istemediğinden eminin."

Hochstein, arabulucu olarak asıl amaçlarının diplomatik kanalları kullanarak, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar nedeniyle evlerinden olan ve göç etmek zorunda kalan sivillerin yeniden garantisi alınmış güven ve istikrar içinde geri dönebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

"İsrail tarafının diplomatik çözüm hakkında nasıl bir irade gösterdiğine" ilişkin soruya Hochstein, şu yanıtı verdi:

"İsrail hükümetinin neler söylediğini sizler de daha önce duydunuz; dar bir pencere olmasına rağmen diplomatik yolları tercih ediyorlar. Mesele de budur. Şu anda bir kriz içindeyiz. Diplomatik çözümleri görmek istiyoruz. Her iki tarafın da elde etmek istediği diplomatik çözüm yoludur."

Hochstein, bugün Beyrut ziyareti kapsamında önce Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından 4 Ocak'ta Lübnan'da Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti.

Hochstein ile görüşmelerinde İsrailli yetkililer, yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulamaması halinde Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyinden uzaklaştırmak için askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını bildirmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile İsrail makamlarının açıklamasına göre 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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