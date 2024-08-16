ABD, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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ABD, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi

ABD yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirdi ve İsrail'in bu tür saldırıları engellemek için adım atması gerektiğini belirtti.

16.08.2024 05:46
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ABD yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği, bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırılara "kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirinin Batı Şeria'daki saldırılarla ilgili sorusuna yazılı olarak yanıt verdi.

Sözcü, "Batı Şeria'daki Filistinli sivillere yönelik şiddet kullanan yerleşimcilerin saldırıları kabul edilemez ve bu saldırılar durmalı. İsrailli yetkililer tüm toplumu zarar görmekten koruyacak tedbirleri almalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'li sözcü, İsrail'in bu tür saldırıları engellemek ve failleri sorumlu tutmak konusunda da adım atması gerektiğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmış ve Filistinlilere ait 4 ev ile 6 araç ateşe verilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

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