ABD Kongresi, Harvard Üniversitesi\'ne antisemitizm soruşturması için belge talep etti

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NEW ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu, Harvard Üniversitesine "antisemitizm" iddialarıyla ilgili soruşturma için yeni belgeler sunması talep edilen celp yolladı.

Cumhuriyetçilerin liderliğini yaptığı Komisyonun Harvard yönetimine gönderdiği celpte üniversite yönetiminin, Yahudi karşıtlığı soruşturmasıyla ilgili daha önce istenen belgeleri sunmadığı öne sürüldü.

Harvard yönetiminden 4 Mart saat 17.00'ye kadar "1 Ocak 2021'den bu yana gerçekleşen Yahudi karşıtı tüm eylem veya olaylarla ilgili temel materyalleri sunması" talep edildi.

İstenen belgelerin okulun iddia konusu antisemitizmi nasıl ele aldığına ilişkin kapsamlı soruşturma yürütmeye yetecek kadar eskiye dayandırıldığına işaret edildi.

Komisyon Başkanı Virgina Foxx, ABC kanalına Harvard'ın, komisyonun önceki taleplerini yerine getirmede başarısız olduğunu öne sürerek, "Harvard'ın Yahudi öğrencileri, kampüsü saran antisemitizmin ateş fırtınasına katlanmaya devam ederken soruşturmamızın gecikmesine ve buna karşı gelinmesine tolerans göstermeyeceğim." açıklamasında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada antisemitizmin Harvard toplumunda yerinin olmadığı vurgulanarak, celp için "talihsiz" yorumu yapıldı ve Komisyonun soruşturma kapsamındaki on başvurusuna direkt olarak bütün yanıtların verildiği kaydedildi.

ABD'deki üniversitelerde "ifade özgürlüğü" tartışması

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler, İsrail taraftarı bazı kesimler tarafından "Yahudi düşmanlığı" yapıldığı gerekçesiyle eleştiri oklarına hedef olmuştu.

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu tarafından 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair ifade vermeye çağrılmıştı.

Üç rektör, saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin ısrarlı soruları yanıtlamıştı.

Üç isim de İsrail'e tepki gösterilerini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi nedeniyle yoğun baskıyla karşı karşıya kalarak istifaya zorlanmıştı.

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, baskıların ardından istifa eden ilk rektör olmuştu.

Harvard Üniversitesi yönetimi, Rektör Gay'ın baskılara rağmen görevinde kalacağını duyurmuş ancak bu defa gündeme getirilen "akademik intihal" suçlamaları üzerine Gay, 2 Ocak'ta "hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için" görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Halen koltuğunu koruyan tek isim olan MIT Rektörü Sally Kornbluth de dün İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı kampüste izinsiz gösteri düzenledikleri gerekçesiyle Filistin yanlısı "Apartheid Karşıtı Koalisyon" (CAA) adlı öğrenci grubunun tüm haklarını askıya almıştı.