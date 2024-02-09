ABD, Kule 22 Üssüne Yapılan Saldırıda 40 İran Yanlısı Grup Üyesinin Öldüğünü veya Yaralandığını Belirtti

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kule 22 askeri üssüne saldırıya yaptıkları misillemelerde, şu ana kadarki belirlemelere göre 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesinin öldüğünü veya yaralandığını belirtti.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.
Ryder, ABD'nin 3 askerini kaybettiği Kule 22 üssündeki saldırıya karşılık 2 Şubat'tan bu yana Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği en az 85 hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesinin öldürüldüğünü veya yaralandığını aktardı.
ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) söz konusu hava saldırılarının sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiğini kaydeden Ryder, ABD'nin askerlerini korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.
Ryder, ABD tarafından önceki gün Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca düzenlenen saldırıda da ilk belirlemelere göre, hedef alınan Ketaib Hizbullah komutanı dışında kimsenin öldürülmediğini veya yaralanmadığını savundu.
Gazetecilerin, Iraklı yetkililerin "ABD'nin egemenliklerini ihlal ettiği" yönündeki açıklamalarıyla ilgili sorulara Ryder, Irak'ta hükümetin daveti üzerine DEAŞ'a karşı mücadele etmek için bulundukları cevabını vermekle yetindi.
ABD'nin Irak'taki saldırıları
Haşdi Sabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin, Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta (7 Şubat Çarşamba günü) yerel saatle 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediğini ve (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat saldırısıyla ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve bunun hükümeti, koalisyon güçlerinin Irak'taki görevini sonlandırmaya iteceğini belirtmişti.
Resul, Amerikan güçlerinin, Bağdat'ta yerleşim yerlerinden olan bir semtin ortasına sorumsuzca hava saldırısı düzenleyerek net bir suikast operasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "Amerika, saldırı düzenleyerek sivil barışı tehdit ediyor, Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor ve halkımızın hayatını küçümseyip tehlikeye atıyor. En tehlikelisi de uluslararası koalisyonun topraklarımızda bulunma nedeni ve amacından sapmış durumda." ifadelerini paylaşmıştı.
CENTCOM, bir süre önce 3 Amerikalı askerin öldüğü, 40'tan fazla askerin yaralandığı ABD'ye ait "Kule 22" adlı üsse yapılan saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve İran yanlısı gruplara ait hedeflere yönelik 2 Şubat'tan itibaren hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
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Son Dakika › Güncel › ABD, Kule 22 Üssüne Yapılan Saldırıda 40 İran Yanlısı Grup Üyesinin Öldüğünü veya Yaralandığını Belirtti - Son Dakika
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