ABD'nin Deyrizor'daki Hava Saldırısında İranlı Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin Deyrizor'daki Hava Saldırısında İranlı Asker Hayatını Kaybetti

ABD'nin Suriye'nin Deyrizor iline düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu askerlerinden Behruz Vahidi hayatını kaybetti. Deyrizor ilindeki İran destekli gruplara ait askeri noktalara yapılan saldırılar devam ediyor.

26.03.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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ABD'nin, Suriye'nin Deyrizor iline gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu askerlerinden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, ABD'nin Deyrizor'a hava saldırısında İran askerlerinden Behruz Vahidi hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları Ordusu askerlerinden Vahidi'nin rütbesi hakkında bilgiye yer verilmedi.

ABD'nin, Suriye'nin Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait birden fazla askeri noktaya saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.

Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Deyrizor, Suriye, İran, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Deyrizor'daki Hava Saldırısında İranlı Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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