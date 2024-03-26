ABD'nin Deyrizor'daki Hava Saldırısında İranlı Asker Hayatını Kaybetti

Şahinbey Belediyesi Öğrenci ve Vatandaşlara 15 Milyon Kitap Dağıttı

Şahinbey Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından bu yana 15 milyon 444 bin 086 kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitap okumanın önemini vurgulayarak, kütüphanelerin en değerli bilgi hazineleri olduğunu belirtti.