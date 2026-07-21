ABD'nin İran'a Füze Saldırısı

ABD'nin İran'ın batısındaki İlam eyaletine bağlı Abdanan kentine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abdanan Kaymakamı Behzad Nur Muhammedi olaya ilişkin bilgi verdi.
Muhammedi, ABD güçlerinin, Abdanan dağları yakınlarındaki sivillerin yaşadığı bir bölgeyi füzelerle hedef aldığını söyledi.
Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini dile getiren İranlı yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığını kaydetti.
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