ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda bağımsızlık resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda bağımsızlık resepsiyonu düzenlendi

ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda bağımsızlık resepsiyonu düzenlendi

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, ABD'nin bağımsızlığının 248. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri, iş ve sanat dünyasından davetliler ile medya mensuplarının katıldığı resepsiyonda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh konuşmalar yaptı. Flake, Türkiye'deki seyahatlerinde neler yaptıklarını anlatırken, Eadeh ise Türkiye ve ABD ortaklığının temelini oluşturan değerlere vurgu yaptı.

05.06.2024 22:45
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ABD'nin bağımsızlığının 248. yıl dönümü vesilesiyle ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda resepsiyon düzenlendi.

Başkonsolosluğun bahçesinde verilen resepsiyona, Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri, iş ve sanat dünyasından davetliler ile medya mensupları katıldı.

Burada konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ülkesindeki arkadaşlarıyla konuştuğunda, eşi Cheryl ve kendisinin, resmi etkinliklere katılmanın dışında Türkiye'de neler yaptıkları ve Türkiye'yi gezip gezemedikleri sorularıyla karşılaştığını dile getirdi.

Bu nedenle resepsiyonda eşi Cheryl Flake ile Ankara dışındaki seyahatlerinde neler yaptıklarını anlatacaklarını kaydeden Flake, Türkiye'nin farklı yerlerine gezilerinden anılarını fotoğraflarla paylaştı.

Büyükelçi Flake, "Gördüğünüz gibi burası bizim için bir görevden çok daha fazlası oldu. Burası bizim evimiz oldu. Görevim sona erdiğinde ayrılmakta zorlanacağımız bir yuva oldu." dedi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ise 248 yıl önce ABD'nin bağımsızlığına ilham veren değerlerin Türkiye ve ABD ortaklığının temelini oluşturduğunu belirterek, "Ortak hedeflerimize ulaşma yolunda el ele verip çalışmak için İstanbul'dan daha iyi bir yer düşünülebilir mi?" diye konuştu.

Eadeh, İstanbul'da bulunan binden fazla Amerikan şirketinin, Türk ve Amerikan yeniliklerini bir araya getirerek yarının zorluklarına çözüm sunduğunu vurguladı.

Bu yıl Fulbright programının 75 yıldır sunduğu akademik değişim fırsatlarını kutladıklarını söyleyen Eadeh, geçen ay dünyanın en büyük Amerikan ticaret misyonu olan Trade Winds'e ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Eadeh, Trade Winds'in "iki ülke arasında 42 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini temel alarak süregelen büyüme ve refah" vadettiğini dile getirdi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu, iki hafta sonra şu ana kadarki en kalabalık Türk iş dünyası heyetinin SelectUSA Zirvesi'ne katılmak üzere kendisiyle birlikte ABD'ye seyahat edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda bağımsızlık resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

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