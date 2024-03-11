ABD Senatörü Bob Menendez, yeni suçlamaları kabul etmedi

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NEW ABD'de hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları bulunan Senatör Bob Menendez, hazırlanan yeni iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi.

Menendez, New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, eşi Nadine Menendez ve yolsuzluk davasında suçlanan diğer iki sanıkla (Wael Hana ve Fred Daibes) birlikte hazır bulundu.

Bölge savcılarının yeni iddianame ile ek suçlar atfettikleri Menendez çifti ve diğer iki sanık, kendilerine yöneltilen "adaleti engelleme" suçlamasını kabul etmedi.

Menendez çifti, Manhattan'daki mahkemeye girişte ve çıkışta basın mensuplarına konuşmamayı tercih etti.

Savcılar, geçen hafta, söz konusu dört kişi hakkında yeni bir iddianame dosyasını mahkemeye sunmuş, böylece Menendez çifti ve rüşvet planının diğer iki ortağı hakkındaki suçlamalar 4'ten 18'e çıkmıştı.

Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine 22 Eylül'de sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti.

Menendez ve eşinin yanı sıra suçlamalarla bağlantılı Mısırlı iş insanı Wael Hana, New Jerseyli iş insanları Fred Daibes ve Jose Uribe de iddianamede sanık olarak yer almıştı.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.