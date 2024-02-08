ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail\'e yardım öngören bütçe tasarısını kabul etti

ABD Senatosu, Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14,1 milyar dolar yardım öngören 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının gündeme alınıp tartışılmasına onay verdi.
Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında büyük tartışmalara neden olan güney sınırına ilişkin anlaşmazlığın çözülemediği ABD Senatosunda bugün, sadece dış politika odaklı bir tasarı oylandı.
Ukrayna için 60, İsrail için 14,1, Gazze dahil çeşitli bölgelere insani yardımlar için 9,2 ve Tayvan dahil Hint-Pasifik bölgesi için 4,8 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören tasarının gündeme alınması 67 "evet" oyuyla kabul edildi.
100 sandalyeli Senatodaki oylamada, alt sınır olan 60 barajını geçen tasarının Senato gündemine alınıp tartışılması kabul edilirken; tasarının Genel Kurul'daki son oylaması öncesinde birkaç farklı prosedür oylamasından geçmesi gerekiyor.
Öte yandan Senatoda kabul görmesi halinde Temsilciler Meclisine gidecek tasarıyı burada daha zor bir atmosfer bekliyor.
Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, içinde sınır güvenliğine ilişkin maddelerin yer almadığı herhangi bir tasarıyı tek başına geçirmeyeceklerini açıklamıştı.
ABD Senatosunda çarşamba günü yapılan oylamada, Cumhuriyetçiler, içinde sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındıran 118 milyar dolarlık paketin gündeme alınmasını "sınır güvenliğiyle ilgili adımları yetersiz bulmaları" nedeniyle bloke etmişti.
Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.
Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.
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