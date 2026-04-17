ABD, Suriye'deki Üs Devirlerini Tamamladı - Son Dakika
ABD, Suriye'deki Üs Devirlerini Tamamladı

17.04.2026 22:20
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'deki tüm önemli üslerin devrini tamamladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki önemli üslerin devir tesliminin tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, AA muhabirine, "ABD kuvvetleri, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı'nın planlı ve koşullara bağlı geçiş sürecinin bir parçası olarak Suriye'deki tüm önemli üslerimizin devrini tamamladı." ifadesini kullandı.

"DEAŞ'ın yenilgisini sürdürmenin bölge genelinde güvenliği artırmak için hayati önem taşıdığını" belirten Hawkins, ABD güçlerinin yerel ortaklar tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarını desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında görev yapan ve yaklaşık 2 bin askerden oluşan ABD birlikleri, şubat ayından itibaren bölgeden çekilmeye başlamıştı.

Asker ve teçhizatın son konvoyu 16 Nisan'da Kasrak Hava Üssü'nden ayrılmıştı.

Yılın başlarında 5 bin 700'den fazla DEAŞ'lı, Suriye'deki gözaltı tesislerinden Irak'a transfer edilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Suriye'deki Üs Devirlerini Tamamladı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, Suriye'deki Üs Devirlerini Tamamladı - Son Dakika
Advertisement
