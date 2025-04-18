ABD, Suriye'den çekiliyor - Son Dakika
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ABD, Suriye'den çekiliyor

ABD, Suriye\'den çekiliyor

NYT'ye göre ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki asker sayısını 2000'den 1400'e düşürüyor. Suriye kaynakları ilk görüntüleri paylaştı.

18.04.2025 11:12
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ABD merkezli The New York Times (NYT), ABD ordusunun aralık ayında Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından değişen güvenlik ortamı nedeniyle kuzeydoğu Suriye'den yüzlerce askerini çekmeye başladığını ileri sürdü.

3 ASKERİ ÜST KAPATILDI

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi iki üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun kuzeydoğusundaki sekiz küçük askeri üssünden üçünü kapatarak asker sayısını 2 binden bin 400'e düşürdüğünü yazdı. Habere göre, kapatılacak üsler arasında Green Village Destek Üssü, M.S.S. Euphrates ve daha küçük bir diğer tesis yer alıyor. NYT geri çekilme sürecinin iki ayın sonunda yeniden değerlendirileceğini, ancak en az 500 askerin Suriye'de kalmasının tavsiye edildiğini belirtti.

ABD, Suriye'den çekiliyor! İlk görüntüler ortaya çıktı

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin planlı çekilme iddialarının ardından, Suriyeli kaynaklar tarafından ABD'ye ait askeri konvoyların Deyrizor ilindeki Conico gaz sahasından çekilerek Haseke bölgesine intikal ettiğine dair görüntüler paylaşıldı.

TRUMP ÇEKİLECEKLERİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerilerinin tamamen çekilmesini istediği önceki başkanlık döneminden de biliniyor. Pentagon ve CENTCOM daha önce tamamen çekilme olasılığına mesafeli yaklaşırken şimdilik bu kısmi çekilme kararının sahadaki komutanların üsleri kapatma ve birleştirme yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda Pentagon ve CENTCOM tarafından da onaylandığı ifade ediliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD, Suriye'den çekiliyor - Son Dakika

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