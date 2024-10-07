ABD Temsilcisi'nden 7 Ekim Açıklaması

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BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 7 Ekim saldırılarının birinci yılında, öldürülen 42 bine yakın Filistinliye değinmeden İsrail'in kayıplarını andı.

Greenfield, 7 Ekim'in birinci yılında yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas tarafından alınan 1200 masum can arasında 46 Amerikalı da vardı; bugün, sevdiklerinin yasını tutan aileler ve topluluklarla birlikte biz de yas tutmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında birinci yıl dolmasına rağmen Hamas'ın halen elinde tuttuğu esirlerin arasında bazı ABD vatandaşlarının da bulunduğunu belirten ABD'nin BM Temsilcisi, "Hamas'ın saldırısı sonucu acı çekmeye devam eden milyonlarca İsrailli ve Filistinli insana, bu şiddet döngüsünü sona erdirmek borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Greenfield, açıklamasında, son bir yılda İsrail'in soykırımına maruz kalan yaklaşık 42 bin Filistinli ile yerinden edilen, açlık çeken ve salgın hastalıklarla mücadele eden Gazzelilere değinmedi.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 728 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.