ABD Üniversitelerinde İsrail'e Karşı Protestolar Sürüyor - Son Dakika
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ABD Üniversitelerinde İsrail'e Karşı Protestolar Sürüyor

ABD Üniversitelerinde İsrail\'e Karşı Protestolar Sürüyor

ABD'de ülke genelindeki üniversite kampüslerine yayılan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki eylemleri devam ediyor. Los Angeles'taki Güney California Üniversitesi'nde (USC) ana mezuniyet töreni, İsrail'i protesto eden öğrencilerin gözaltına alınması nedeniyle iptal edildi. Aynı şekilde Georgia'daki Emory Üniversitesi'nde de profesörler ve öğrenciler gözaltına alındı. Benzer şekilde Massachusetts'teki Emerson College'da da Filistinlilere destek gösterilerinde polis, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

26.04.2024 11:17  Güncelleme: 11:36
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ABD'de ülke genelindeki üniversite kampüslerine yayılan " İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki" eylemleri sürerken Los Angeles'taki Güney California Üniversitesinde (USC) ana mezuniyet töreni iptal edildi.

Los Angeles Times'ın haberine göre, ülke geneline yayılan "Gazze'ye destek" gösterileri nedeniyle İsrail'i protesto eden 93 öğrencinin gözaltına alındığı USC'den mezuniyet törenine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Müslüman karşıtı grupların başlattığı kampanya sonucu, "2024 Okul Birincisi" Müslüman kız öğrenci Asna Tabassum'un mezuniyet konuşmasının "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildiği USC'de, mayıstaki ana mezuniyet töreninin yapılmayacağı belirtildi.

Yaklaşık 65 bin kişinin katılabildiği törenin "yeni güvenlik tedbirleri" nedeniyle iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer mezuniyet programlarının devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerdeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek eylemlerine katılan Güney California Üniversitesinde polis, İsrail'i protesto eden 93 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Üniversitelerde gösteriler sürüyor

CNN'in haberine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protestolar sürerken Georgia eyaletindeki Emory Üniversitesinde 2'si profesör yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

Ekonomi profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Profesör Noelle McAfee'nin gözaltına alındığı anların videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Polisin sert müdahalede bulunarak profesörü gözaltına aldığı görülen videoda, Fohlin'in "Ben bir profesörüm." dediği duyuluyor.

CBS News'in haberine göre, Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Emerson College'da Filistinlilere destek gösterilerinde polis, 108'den fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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