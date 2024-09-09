ABD ve Hindistan'dan Yarı İletken Ortaklığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD ve Hindistan'dan Yarı İletken Ortaklığı

ABD, küresel yarı iletken ekosistemini büyütme ve çeşitlendirme fırsatlarını araştırmak üzere Hindistan ile ortaklık kuracağını duyurdu. Bu ortaklık, daha dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir küresel yarı iletken değer zinciri oluşturulmasına katkı sağlayacak.

09.09.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, küresel yarı iletken ekosistemini büyütme ve çeşitlendirme fırsatlarını araştırmak üzere Hindistan ile ortaklık kuracağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklamada, Uluslararası Teknoloji Güvenliği ve İnovasyon Fonu kapsamında küresel yarı iletken ekosistemini büyütme ve çeşitlendirme fırsatlarını araştırmak üzere Hindistan Yarı İletken Misyonu, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Hindistan hükümeti ile ortaklık kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, bu ortaklığın, daha dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir küresel yarı iletken değer zinciri oluşturulmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

İlk aşamada Hindistan'ın mevcut yarı iletken ekosistemi, işgücü ve altyapı ihtiyaçlarının değerlendirileceği aktarılan açıklamada, değerlendirmeden elde edilen bilgilerin, bu sektörü büyütmek için gelecekteki potansiyel ortak girişimlerin temelini oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin küresel dönüşüme ayak uydurmasını sağlamada ABD ve Hindistan'ın "kilit ortaklar" olduğuna vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Hindistan, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Hindistan'dan Yarı İletken Ortaklığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası serbest bırakıldı Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası serbest bırakıldı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:15:09. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve Hindistan'dan Yarı İletken Ortaklığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement