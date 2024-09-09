ABD ve Hindistan'dan Yarı İletken Ortaklığı

Güncel

ABD, küresel yarı iletken ekosistemini büyütme ve çeşitlendirme fırsatlarını araştırmak üzere Hindistan ile ortaklık kuracağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklamada, Uluslararası Teknoloji Güvenliği ve İnovasyon Fonu kapsamında küresel yarı iletken ekosistemini büyütme ve çeşitlendirme fırsatlarını araştırmak üzere Hindistan Yarı İletken Misyonu, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Hindistan hükümeti ile ortaklık kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, bu ortaklığın, daha dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir küresel yarı iletken değer zinciri oluşturulmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

İlk aşamada Hindistan'ın mevcut yarı iletken ekosistemi, işgücü ve altyapı ihtiyaçlarının değerlendirileceği aktarılan açıklamada, değerlendirmeden elde edilen bilgilerin, bu sektörü büyütmek için gelecekteki potansiyel ortak girişimlerin temelini oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin küresel dönüşüme ayak uydurmasını sağlamada ABD ve Hindistan'ın "kilit ortaklar" olduğuna vurgu yapıldı.