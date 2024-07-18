ABD ve İngiltere, Yemen'deki Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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ABD ve İngiltere, Yemen'deki Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere tarafından kontrollerinde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Husilerin eylemleri nedeniyle Kızıldeniz'deki deniz ticareti tehlikeye girmiş ve ABD önderliğinde çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturulmuştu. Hudeyde, Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri olarak kabul ediliyor.

18.07.2024 10:49
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Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrollerinde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetini yeni hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

ABD ve İngiltere'nin, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na 3 hava saldırısı düzenlediğine yer verilen haberde, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ABD ya da İngiltere tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havalimanı ve 3 hayati limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İngiltere, Yemen'deki Hudeyde Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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