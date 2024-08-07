ABD ve İngiltere, Yemen'deki Taiz'e hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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ABD ve İngiltere, Yemen'deki Taiz'e hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Taiz kentine iki hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarla ilgili detaylar verilmedi.

07.08.2024 10:56
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Taiz kentine iki hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberinde, Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz'e hava saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıları ABD ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği belirtilen haberde, daha fazla detay verilmedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve İngiltere, Yemen'deki Taiz'e hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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