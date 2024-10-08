ABD ve İsrail'den Iran'a Askeri Yanıt Görüşmeleri

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in İran'a vereceği askeri karşılık konusunda Tel Aviv'le görüşmelerin halen sürdüğünü bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li sözcü, "İsraillilerle, İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullanarak İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını yineledi.

ABD olarak İran karşısında İsrail'e askeri anlamda doğrudan ve dolaylı ciddi destek verdiklerini hatırlatan Jean-Pierre, bu desteği sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini kaydederek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." ifadesini kullanmıştı.

Biden ayrıca, İsrail'in, İran'a ait nükleer tesislere yönelik olası saldırısını desteklemediğini de belirtmişti.

İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını kaydeden Biden, İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi gerektiğine inandığını dile getirmişti.