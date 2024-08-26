Abdullah Gül, Halasının Cenazesine Katıldı

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de vefat eden halası Hamdiye Tekelioğlu'nun (97) cenazesine katıldı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün halası Hamdiye Tekelioğlu hayatını kaybetti. Abdullah Gül, cenazeye katılmak için memleketi Kayseri'ye geldi. Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Gül'ün yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Gül ve yakınları, tabutu omuzlayarak araca taşıdı. Hamdiye Tekelioğlu'nun cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.