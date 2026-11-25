Abdullah Yaşın, Cizre Kitap Fuarı'nda 1983'teki kitabıyla yazarlık serüvenini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2. Cizre Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide araştırmacı yazar Abdullah Yaşın okurlarla bir araya geldi. Yaşın, 1983'te yayımladığı 'Bütün Yönleriyle Cizre' kitabıyla başlayan yazarlık hayatını anlatıp okurların sorularını yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.
Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın, 2. Cizre Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.
Valilik himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla gerçekleştiriliyor.
Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın, fuarda katıldığı söyleşide, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.
Yazarlık hayatına 1983 yılında yayımladığı "Bütün Yönleriyle Cizre" adlı kitabıyla başlayan Yaşın, kaleme aldığı eserlerin ortaya çıkış sürecini anlattı.
Söyleşinin ardından okurların sorularını yanıtlayan Yaşın, daha sonra kitaplarını imzaladı.
Kaynak: AA
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