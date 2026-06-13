AÇÜ'de İtfaiyeci Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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AÇÜ'de İtfaiyeci Mezuniyet Coşkusu

AÇÜ\'de İtfaiyeci Mezuniyet Coşkusu
13.06.2026 17:06
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde mezunlar, itfaiye hortumlarıyla tazyikli su altında kutlama yaptı.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Artvin Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından mezun olan öğrenciler, mesleklerinin simgesi haline gelen itfaiye hortumlarından sıkılan tazyikli su altında mezuniyet coşkusu yaşadı.

Üniversite bünyesindeki Artvin Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'ndan 2 yıllık teorik ve uygulamalı eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan 60 öğrenci için Seyitler Yerleşkesi Kampüsü'nde 10. mezuniyet töreni düzenlendi.

Diploma ve belgelerinin alan itfaiyeci adayı öğrenciler, itfaiye hortumlarından sıkılan tazyikli su altında mezuniyet coşkusu yaşadı.

Geleneksel hale gelen kutlama renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Çelik, 10. dönem öğrencilerini mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl 60 öğrenciyi mezun ettiklerini ifade eden Çelik, "Mezuniyet törenlerimizde itfaiye hortumuyla öğrencilerimizi ıslatarak yaptığımız kutlama geleneksel hale geldi. İtfaiye aracı ve itfaiye hortumu mesleğin simgesi. Öğrencilerimizin gelecekteki işi su ve itfaiye hortumuyla. Mezun olurken güzel bir anı olsun diye bu kutlamayı birkaç yıldır düzenli hale getirdik." dedi.

Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında görevli akademisyenlerden Öğretim Görevlisi Sezer Yalçın ve Öğretim Görevlisi Burak Coşkun da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AÇÜ'de İtfaiyeci Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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