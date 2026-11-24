?Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı mensuplarımıza dosyanın gerektirdiği uzmanlık alanını belirlerken, uygun bilirkişiyi seçerken yardımcı olacak bir uygulama geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Gürlek, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Bilirkişilik Kanunu 10. Yılı Sempozyumu'nda yaptığı konuşmasına, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.

Son yıllarda bilimde, teknolojide ve çalışma hayatında yaşanan gelişmelerin, yargının önüne gelen uyuşmazlıkları çeşitlendirdiğini belirten Gürlek, "Bugün mahkemelerimiz, bir yapının güvenliğinden bir şirketin mali kayıtlarına, bir tıbbi uygulamadan dijital ortamdaki verilere kadar birbirinden çok farklı konuları inceliyor. Her biri ayrı bir ihtisas gerektiren bu konularda, yargının en önemli yardımcılarından birisi bilirkişilerimizdir." dedi.

Bilirkişilerin, yaptığı incelemeyle dosyanın teknik yönünü aydınlattığına işaret eden Gürlek, "Hakim de bu incelemeyi diğer delillerle birlikte değerlendirerek hükmünü verir. Bu sebeple bilirkişiden beklediğimiz, uzmanlık alanına giren hususu tarafsızlıkla incelemesi ve vardığı sonucun dayanaklarını göstermesi ve kanaatini açık bir dille mahkemeye sunmasıdır. Bir bilirkişi raporuna duyulan güven, o raporda varılan sonuç kadar, o sonuca nasıl ulaşıldığının da görülebilmesine bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizin adalet vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz yargı reformlarının temel amacı, vatandaşlarımızın makul sürede, adil ve şeffaf bir yargılamayla hakkına kavuşmasını sağlamaktır." ifadelerini kullanan Gürlek, bilirkişilik hizmetlerinin niteliğinin de bu amaca doğrudan etki ettiğini söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde bilirkişilik uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesine, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılmasına ve gerekli idari tedbirlerin alınmasına özel bir yer verdiklerini belirten Gürlek, bu kapsamda Bilirkişilik Kanunu ile alanda önemli bir kurumsal yapı oluşturduklarını ifade etti.

Hangi adliyede görülürse görülsün, uzmanlık gerektiren bir dosyanın aynı özenle ele alınmasını esas aldıklarını vurgulayan Gürlek, "Bu yapının temelinde, işi ehline vermek vardır. Bunun için bir yandan bilirkişilik temel eğitimlerini yaygınlaştırdık, diğer yandan görev yapan bilirkişilerimizin mesleklerindeki gelişmeleri takip edebilmeleri için yenileme eğitimlerine ağırlık verdik. Bugüne kadar 230 bini aşkın kişiye bilirkişilik temel eğitimi verdik. 34 bine yakın bilirkişimiz de yenileme eğitimini başarıyla tamamladı." bilgisini verdi.

Bakan Gürlek, üniversitelerin bilimsel birikiminden daha fazla yararlanmak amacıyla profesör ve doçentlerin kendi ihtisas alanlarında bilirkişilik yapmalarının kolaylaştırıldığını belirterek, yetişmiş insan kaynağından gereği gibi yararlanabilmek için işin dengeli dağıtılmasının da gerekli olduğunu bildirdi.

Aynı isimlerde çok sayıda dosya biriktiğinde hem incelemeye ayrılan zamanın azaldığını, hem de raporu bekleyen mahkemenin işinin geciktiğini belirten Gürlek, bu sebeple bilirkişilerin üstlenebileceği dosya sayısına sınır getirildiğini, böylece listelerde yer alan diğer uzmanların da bilgi ve tecrübelerinden yararlanmanın önünün açıldığını dile getirdi.

Bilirkişi raporlarının teslimini daha yakından takip etmeye başladıklarını belirten Akın Gürlek, "Elindeki raporu süresinde teslim etmeyen bilirkişiye yeni dosya verilmesini önleyen uygulamayla ortalama rapor teslim süresi 110 günden 27 güne kadar düşürdük. Bu neticeyi önemsiyoruz. Çünkü raporun vaktinde mahkemeye ulaşması, duruşmanın sırf bu sebeple ertelenmesinin önüne geçebiliyor. Vatandaşlarımız açısından bunun karşılığı, hakkını ararken aylarca beklemekten kurtulmaktır." ifadelerini kullandı.

"Uygulamayı, aldığımız olumlu sonuçlar üzerine genişlettik"

Adalet Bakanı Gürlek, sürelerde sağlanan iyileşmenin kalıcı olmasının, hazırlanan raporun mahkemenin ihtiyaç duyduğu hususları ilk seferde açıklığa kavuşturmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Bunun için görevlendirme sırasında bilirkişiye yöneltilen sorunun açık olması kadar, raporda verilen cevabın da anlaşılır olması gerektiğini vurgulayan Gürlek, "Yargı mensuplarımız için hazırladığımız görevlendirme rehberleriyle ve bilirkişi raporlarına ilişkin belirlediğimiz ortak esaslarla bu bütünlüğü sağlamayı amaçladık. Hakim, sorduğu sorunun karşılığını raporda bulabilmeli. Taraflar da kendilerini ilgilendiren bir tespitin hangi bilgiye, hangi incelemeye dayandığını görebilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ortak esaslara göre çalışmanın değerini, depremlerin ardından bir kez daha gördüklerini belirten Gürlek, deprem bölgesindeki yargı mercilerinin bilirkişi heyeti taleplerini yakından takip ederek, ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Yıkılan veya ağır hasar gören binalarda delillerin toplanması ve tespiti için bilirkişilere yol gösterecek bir kılavuz hazırladıklarını dile getiren Gürlek, bunun yargı mercilerinin sağlıklı değerlendirme yapabilmesi için kıymetli olduğunu bildirdi.

Bilirkişilikle ilgili sahadan edinilen tecrübenin, bilirkişilik hizmetlerini geliştirirken kendilerine yol gösterdiğini aktaran Gürlek, şöyle devam etti:

"Nitekim gayrimenkul değerleme alanında sınırlı sayıda merkezde başlattığımız uygulamayı, aldığımız olumlu sonuçlar üzerine genişlettik. Bu alanda çalışan ve gerekli şartları taşıyan kuruluşları ilk defa bilirkişi listelerine dahil ettik. Uzmanlık alanlarını güncellerken de kamu kurumlarımızın, bilirkişilik bölge kurullarımızın, yargı mercilerimizin, meslek kuruluşlarımızın ve bilirkişilerimizin görüşlerinden faydalandık. Çünkü bir alanda hangi bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, o ihtiyacı her gün karşılayanlarla birlikte en doğru şekilde belirleyebilirsiniz."

"Bilirkişilerimize yol gösterecek örnekler üzerinde de çalışıyoruz"

Adalet Bakanı Gürlek, önlerinde duran meselelerden birinin, giderek çeşitlenen uzmanlık alanları içinde mahkemenin ihtiyaç duyduğu bilirkişiye kolaylıkla ulaşabilmesi olduğunu bildirdi.

Aynı meslek unvanını taşıyan iki kişinin, meslek hayatları boyunca çok farklı konularda ihtisas kazanmış olabileceğine işaret eden Gürlek, dosyada incelenecek husus ile bilirkişinin tecrübesinin ne kadar örtüşürse, alınacak raporun da o ölçüde faydalı olacağını söyledi.

Adalet Bakanlığı olarak başlattıkları Bilirkişilik ve Yapay Zeka Projesi ile üzerinde çalışılan konulardan birinin de bu olduğunu belirten Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargı mensuplarımıza dosyanın gerektirdiği uzmanlık alanını belirlerken, uygun bilirkişiyi seçerken yardımcı olacak bir uygulama geliştirmeyi hedefliyoruz. İstinaf ve temyiz mercilerimizin kararlarından yararlanarak raporların hazırlanmasında bilirkişilerimize yol gösterecek örnekler üzerinde de çalışıyoruz. Bu çalışmaların her aşamasında yargı mensuplarımızın ve bilirkişilerimizin mesleki tecrübesinden istifade edeceğiz."

Öte yandan, Sempozyum'un açılışına Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar ile hukukçular ve bilirkişiler de katıldı.