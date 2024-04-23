Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'nin kapatılması gerektiğine ilişkin açıklamasıyla ilgili konuştu - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'nin kapatılması gerektiğine ilişkin açıklamasıyla ilgili konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin DEM Parti\'nin kapatılması gerektiğine ilişkin açıklamasıyla ilgili konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'nin kapatılması gerektiğine ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak suç varsa yetkili makamların gereğini yapacağını belirtti. Tunç, HDP'nin terörle arasına mesafe koyamaması ve terör eylemlerini destekleyen söylemleri nedeniyle dava açıldığını hatırlatarak, DEM Parti'nin de terörü destekleyen faaliyetlerde bulunması durumunda kapatılma davası açılacağını ifade etti. Ayrıca Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki kararlarının bir kanun değişikliği ile çözülebileceğini söyledi.

23.04.2024 22:30
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin " DEM Parti'nin kapatılması" gerektiğine ilişkin açıklamasıyla ilgili  "Suç varsa, kanun ihlali varsa yetkili makamlar gereğini yapar. HDP terörle arasında mesafe koyamadı, terör eylemlerini destekleyen mahiyette söylemleri oldu. Bu nedenle HDP için dava açıldı. DEM Parti de araya mesafe koymazsa terörü destekleyen birtakım faaliyetlerde olursa, kaçınılmaz olur" diye konuştu.

Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.  MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Parti'nin kapatılması gerektiğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması, üzerine şöyle konuştu:

"Suç varsa kanun ihlali varsa yetkili makamlar gereğini yapar. HDP terörle arasında mesafe koyamadı, terör eylemlerini destekleyen mahiyette söylemleri oldu. Bu nedenle HDP için dava açıldı. DEM Parti de araya mesafe koymazsa terörü destekleyen birtakım faaliyetlerde olursa, kaçınılmaz olur.

Anayasa'nın 26. maddesi fikir özgürlüğü sonuna kadar... Ama şiddeti savunursanız, terörü desteklerseniz o zaman bunu demokratik hukuk devleti kabul etmez. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddesi, demokratik hukuk devletinde şiddete yer verilmeyeceğini ifade eder. Dolayısıyla DEM Parti'nin de siyaset yaparken özellikle ülkemizin bağlı olduğu bir Anayasa var, kanunlarımız var. Hep beraber Anayasa ve kanunlara bağlı olmak gibi bir zorunluluğumuz var. Dolayısıyla bu konuda özellikle 40 yıldan bu yana, mücadele ettiğimiz ülkemizin bölünmesi için gayret gösteren bir terör örgütüne karşı tavrınızı koymazsanız, terör örgütünden soruşturma veya kovuşturma geçirmiş kişileri aday gösterirseniz, burada sorun ortaya çıkar. Bu nedenle de DEM Parti'nin öncelikle kendilerine oy verenlere saygı duyması, bu ülkenin huzurunu, birlik, beraberliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı mesafe koyması gerekir. Koymadığı takdirde de demokratik hukuk devletinde yetkili makamlar devreye girer. Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz. Dolayısıyla siz Anayasa'nın amir hükümlerini göz ardı ederseniz, şiddete karşı tavrınızı koymazsanız, bilakis onları destekler mahiyette bir politika yaparsanız o zaman istenmeyen kapatma davaları, eleştirilerle baş başa kalırsınız."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararlarını değerlendirirken, "yaşanan yetki uyuşmazlığının yapılacak bir kanun değişikliği ile giderilebileceğini" öne sürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'nin kapatılması gerektiğine ilişkin açıklamasıyla ilgili konuştu - Son Dakika

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