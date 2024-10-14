Adalılar 'Azmanbüs'lere Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika
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Adalılar 'Azmanbüs'lere Karşı Eylem Düzenledi

İETT'nin elektrikli minibüslerine karşı Adalar Dayanışma Ağı eylem yaptı, ulaşımda katılım talep etti.

14.10.2024 15:50
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İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapıldı.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Grup adına burada açıklama yapan Ayda Karasulu, 25 Temmuz 2024'te UKOME'nin "Adabüs" adı verilen golf tipi araçların tescil süresini 1 yıl uzatma kararı aldığını öğrendiklerini aktardı.

Bu durumda Adalar'da "azmanbüsler"in kalması için herhangi bir gerekçe bulunmadığını belirten Karasulu, "Adalar için yeni elektrikli araçlar üzerinde çalışıldığını duyuyoruz. Acil olarak Adalar'da ulaşımla ilgili bir çalıştay düzenlenmesini, yerel halkın hem tasarım hem de karar süreçlerine katılımının sağlanmasını istiyoruz." dedi.

İBB'nin Adalar'da verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Karasulu, "Vadedilenler yerine getirilmediği gibi, her türlü bilgi alma girişimimiz, katılım taleplerimiz yalanlarla, trollerle, kolluk tehdidiyle bastırılıyor. Haklı katılım taleplerimiz yerine getirilmediği için ve Adalar'da sorunların çözümüne yönelik hiçbir adım atılmadığı için yine ve yeniden Saraçhane'deyiz. Tüm Türkiye kamuoyunu 'hizmet' diyerek, 'toplu taşıma sağlıyoruz' diyerek manipüle eden ve yaya bölgesi bir cenneti araçlara boğan İBB'ye bir kez daha sesleniyoruz. Adalar'ın bütünü sit alanıdır ve yolları yaya yoludur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un her ilçesinde ve mahallesinde toplu taşımada araç yetersizliği olduğunu dile getiren Karasulu, şöyle devam etti:

"İstisnasız tüm bölgelerde metro, metrobüs, Marmaray gibi ana ulaşım ağlarına bağlantıları sağlayacak hatlarda ciddi eksiklikler varken, en işlek hatlarda bile otobüs sefer saatleri 40 dakikada bire düşmüşken, Büyükada'da her 2 dakikada bir minibüs seferi yapmayı nasıl açıkladıklarını soruyoruz. Tanesi yaklaşık 8 milyon liraya mal olduğu bizzat İmamoğu tarafından beyan edilen bu pahalı araçlar neden Adalar'a dayatılıyor? Neden İstanbul halkına ana karada hizmet etmesi için İstanbul'un diğer ilçelerinde kullanılmıyor, soruyoruz. Amaç gerçekten halka hizmet mi, soruyoruz. Karar mekanizmalarına göstermelik değil, fiili katılımı talep etmek için halkın vergileriyle oluşan bütçenin şeffaf olmayan ihalelerle belli kişi ve şirketlere aktarılmasını önlemek için Saraçhane'deyiz."

Ayda Karasulu, taleplerini 10 bini aşan imzacı adına yinelediklerini belirterek, "Adalar'ın doğal ve kültürel dokusuna uymayan 'azmanbüsler' derhal Adalar'dan çekilmeli, ana karaya gönderilmelidir. Dayatmacı yöntem bir kenara bırakılarak Adalar'da katılımcı yöntem izlenmelidir. Adalar'da ulaşım ve ziyaretçi yönetim planları tasarım ve uygulama aşamalarında Adalılarla birlikte yapılmalıdır." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalılar 'Azmanbüs'lere Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika

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