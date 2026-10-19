Adana Bölge Adliye Mahkemesi, kız çocuğunu öldüren sanığın cezasını ağırlaştırdı

(MERSİN) - Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın 31 Ağustos 2025'te ruhsatsız ateşli silahla öldürülmesine ilişkin sanık Hüseyin Arda Şark'a "çocuğu olası kastla öldürmek" suçundan verilen müebbet hapis cezasına ilişkin hükmün kaldırılmasına ve sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkumiyetine hükmetti.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Hiranur Nilgün Aygar'ın ruhsatsız ateşli silahla öldürülmesine ilişkin Hüseyin Arda Şark'a "çocuğu olası kastla öldürmek" suçundan verilen müebbet hapis cezasına yönelik hükmün istinaf incelemesi tamamlandı.

Duruşma açan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Şark hakkındaki hükmü kaldırdı ve sanığı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müeabbet cezasına çarptırdı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Kadın Dayanışma Komiteleri ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Derya Demir, beraberindeki kadınlarla birlikte duruşmanın ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Kararı kısmen sevindirici bulduklarını ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Mersin 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazlar sonucunda aldığımız bu karar, kararlı ve ısrarlı mücadelemizin sonucudur. Diğer iki sanık hakkında ise istinaf nedenlerimiz yerinde görülmemiştir. Onlara verilen 4'er aylık hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına çevrilmesi de kabul edeceğimiz bir sonuç değildir. Elbette tüm hukuk yollarını tüketeceğiz. Nihayetinde soruşturma aşamasının etkili ve kapsamlı yapılmaması nedeniyle çok fazla delilin yok olduğunu düşünüyoruz. Karar kesinleştikten sonra etkin soruşturma yükümlülüğünün ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu da kullanacağız.

Tetiği çeken kadar suç delillerini zamanında ve kapsamlı araştırmayan Adalet Bakanlığı da ruhsatsız silahların kolay temin edilmesine seyirci kalan İçişleri Bakanlığı da hesap verecek.

16 yaşında bir kız çocuğu bugün aramızda değil, sanık Hüseyin Arda Şark'ın cinayet öncesi ve sonrası uyuşturucu ticareti yapan, silahlarla poz veren bir suçlu olduğu açık. Bu düzende hiçbirimiz güvende değiliz."

Yerel mahkeme, davada cinayet sırasında araçta bulunan 2 kişiyi "delil karartma" suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırmış ve hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.