11:42 • •
11:30 • •
Adana'nın Kozan ilçesinde 1115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.
Ekipleri görünce kaçan araç, kovalamaca sonucu Gazi Mahallesi'nde yakalandı.
Otomobili inceleyen polis, yedek lastiğe gizlenmiş 1115 sentetik uyuşturucu hap buldu.
Araçtaki T.Ö. ve N.C.S. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 1115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika