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Adana'da 1115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da 1115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekipleri tarafından takibe alınan bir otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 1115 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan T.Ö. ve N.C.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adana\'da 1115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
28.12.2023 - 11:01,
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Adana'nın Kozan ilçesinde 1115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Ekipleri görünce kaçan araç, kovalamaca sonucu Gazi Mahallesi'nde yakalandı.

Otomobili inceleyen polis, yedek lastiğe gizlenmiş 1115 sentetik uyuşturucu hap buldu.

Araçtaki T.Ö. ve N.C.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da 1115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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