Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin 3-9 Mart'ta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Mart'ta ilçe genelinde yaptığı operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.
Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 1'i otomatik 22 tabanca, 15 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 40 bin 751 uyuşturucu hap bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 38 şüpheli tutuklandı.
Ekipler, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 284 kişiyi de yakaladı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da yapılan operasyonda 43 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
Kütahya Valisi Musa Işın, geçen yılın ilk iki ayına göre bu yıl şehirdeki suç oranlarında yaklaşık yüzde 60 oranında azalma olduğunu bildirdi. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrası açıklama yapan Işın, asayiş suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede Kütahya'nın Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.
Afyonkarahisar'da geleneksel hale gelen 'sabah namazı' buluşmaları bu hafta Mısri Camii'nde gerçekleştirildi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Prof. Dr. Enbiya Yıldırım'ın katıldığı buluşmada Kur'an-ı Kerim, tesbihat, ilahi ve kasideler okundu. Program Müftü Lütfü İmamoğlu'nun duası ile sona erdi.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları devam ediyor. 4-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 30 operasyonda 199 düzensiz göçmen yakalanırken, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile yapılan işbirliği kapsamında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 'Parkta Güzel Bir Gün' oyununu sahneleyecek. Kieran Lynn'in yazdığı oyunda Aytunç Şabanlı, İzel Seylani ve Melihat Beşe Günalp rol alacak.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, 2018 yılında ailesine yönelik saldırıya ilişkin annesi Emine Şenyaşar ile Adalet Bakanlığı önünde "adalet mücadelesini" sürdüreceklerini belirtti. Şenyaşar, Meclis'te annesi Emine Şenyaşar ile düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesinde uğradıkları saldırı sonucunda öldürüldüğünü hatırlattı.
Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 220 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona 74 ekip ve 162 personel katıldı. Operasyon sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 220 kişi yakalandı. Yakalananlar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Okul Sporları Voleybol Küçükler Yarı Final Müsabakaları, 12-15 Mart 2024 tarihleri arasında 16 takım ve 160 sporcuyla gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen yarışmalarda, 8 erkek takımı ve 8 kız takımı Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele edecek. Yarışmaların açılış seremonisi 12 Mart Salı günü yapılacak ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Finallerine katılma hakkı elde edecek.
Trabzon'un Araklı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaralı karaca, tedavi için koruma altına alındı. Karacayı bulan kişi, hayvanı Sürmene ilçesine getirerek durumu yetkililere bildirdi. Ekipler tarafından koruma altına alınan karacanın tedavisi devam ediyor.
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