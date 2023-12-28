Adana\'da bisikletle uyuşturucu satan sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ş. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ilçenin Namık Kemal Mahallesi'nde gece saatlerinde bisikletinin gövde kısmına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit, yakalama tutanağı ve ikametinde yapılan aramada hassas terazinin de ele geçirilmesi dikkate alınarak A.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık A.Ş. savunmasında, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.