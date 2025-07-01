Adana'da Boşanma İntiharı - Son Dakika
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Adana'da Boşanma İntiharı

01.07.2025 20:22
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Seyhan'da Serdar Yılmaz, tartıştığı kadını vurdu, ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi'nde, Serdar Yılmaz (42), D.Y. ile bir süre önce boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Serdar Yılmaz, boşanmalarında D.Y'nin ilk eşinin annesi H.D'yi (61) sorumlu tuttu.

Yılmaz, H.D'nin evine giderek eşiyle boşanmasına neden olduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada H.D'yi göğsünden vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yılmaz, burada teslim olmamak için tabancayla başına ateş açtı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırırken, Serdar Yılmaz'ın ise öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Serdar Yılmaz, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Seyhan, Güncel, Polis, adana, Suç, Son Dakika

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