Adana'da Cinayet Davasında Cezalar İndirildi - Son Dakika
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Adana'da Cinayet Davasında Cezalar İndirildi

Adana'da, boşanma aşamasındaki erkeği öldüren sanıkların cezaları istinafta azaltıldı.

28.11.2024 16:48
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Adana'da, yakınları olan kadının boşanma aşamasındaki eşini duruşma sonrası darbedip tabancayla öldürdükleri iddiasıyla istinafta yeniden görülen davada, tutuklu 3 sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 17 yıl 6'şar aylık ceza 11 yıl 8'er aya, diğer tutuklu sanığa ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan verilen 18 yıl 9 aylık ceza 12 yıl 11 aya düşürüldü.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi tarafından görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Z.Y, H.Y, M.E.Y. ve M.S.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, dökümü yapılan ses kayıtlarına göre maktul Necmettin Ç'nin duruşma sonrasında sanıkları tehdit edip hakaret içerikli sözler söylediğini belirtti.

Savcı, Necmettin Ç'nin boşanma davası için gittiği adliyeden duruşma sonrası ayrıldığını, geçeceği caddede bekleyen eşi Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedildiğini, M.S.Y'nin kullandığı belirlenen tabancayla da başından vurularak öldürüldüğünü anlattı.

Z.Y, H.Y, M.E.Y. ve M.S.Y'nin Necmettin Ç'yi iştirak halinde öldürdüğünü bildiren savcı, sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar, fikir ve eylem birliği içinde olmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin sanıklar Z.Y, H.Y, ve M.E.Y'ye "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verdiği 17 yıl 6'şar aylık cezayı 11 yıl 8'er aya, sanık M.S.Y'ye ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından verdiği 18 yıl 9 ay hapsi, 12 yıl 11 aya indirerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Eşi Fatma Ç. ile ayrılma aşamasındaki Necmettin Ç, boşanma davası için 28 Eylül 2023'te gittiği adliyeden duruşmanın ertelenmesi üzerine ayrılmıştı.

Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ne giden Necmettin Ç, eşinin yakınları tarafından darbedilip tabancayla öldürülmüştü.

Olay yerinden otomobille kaçan 4 zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler Z.Y, H.Y, M.E.Y, ve M.S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Ocak'taki karar duruşmasında, sanıklar Z.Y, H.Y, M.E.Y. "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6'şar ay, sanık M.S.Y'yi ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosyanın istinaf incelemesini tamamlayan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında yerel mahkemece tayin edilen cezayı fazla bularak yeniden yargılamaya hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Cinayet Davasında Cezalar İndirildi - Son Dakika

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