Adana'da Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Cinayet ve İntihar

Adana\'da Cinayet ve İntihar

Eski sevgilisini vuran polis memuru, hastanede hayatını kaybetti.

05.11.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur'u (25), çalıştığı pastanede başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunan polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar (29), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 3 Kasım'da saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar, bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti. Eskikanbur, Daniyar'ın barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Daniyar, beylik tabancasını çıkarıp, Eskikanbur'u tehdit etti. Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden Muhammed Kürşad Daniyar, Eskikanbur'u başından tabancayla vurup, öldürdü. Daniyar aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Daniyar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Fahriye Asena Eskikanbur, Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Entübe edilen Muhammed Kürşad Daniyar, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Daniyar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Adana, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Cinayet ve İntihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Cinayet ve İntihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.