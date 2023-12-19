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Adana'da eski hastane binasında yangın çıktı - Son Dakika
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Adana'da eski hastane binasında yangın çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, depo olarak kullanılan binada kısa sürede büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana\'da eski hastane binasında yangın çıktı
19.12.2023 - 15:27,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle 2011'de kapatılan Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Adana Devlet Hastanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depo olarak kullanılan ve eski malzemelerin bulunduğu binadaki alevler, kısa sürede binanın büyük kısmına yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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