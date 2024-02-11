Adana'da 53 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 53 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana\'da 53 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan A.Y, Süleyman Vahit Caddesi'nde yakalandı. Kaçmaya çalışan hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

11.02.2024 17:01
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan A.Y'nin (17), Süleyman Vahit Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipleri görünce kaçan A.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da 53 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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