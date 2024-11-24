Adana\'da Fırtına Hastaneye Zarar Verdi

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Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Kozan Devlet Hastanesi'nin dış cephe kaplamasında parçalar sökülerek uçtu. Durumu fark eden hastane yöneticileri itfaiye ve polisten yardım istedi. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Fırtına nedeniyle dış cephe kaplamasının büyük bölümü döküldü. Alınan önlemler sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, Tufanpaşa Mahallesi Menekşe Sokak'ta elektrik telleri şerare yaptı. Kısa süreli paniğe neden olan olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),