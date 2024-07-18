Adana'da Günübirlik Kiralık Dairede Cinayet Davası Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Günübirlik Kiralık Dairede Cinayet Davası Açıldı

Adana'da bir kişinin günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların suç tarihinde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve cinayeti işledikleri değerlendiriliyor.

18.07.2024 14:47
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Adana'da bir kişinin, kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçunda müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan'ın (34), 16 Mart'ta odasında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç. (31) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Şükrü Ç. ile maktul Selahattin Ayan arasında geçen WhatsApp görüşmelerinin dökümü, otelin güvenlik kamera görüntüleri ve Kriminal Polis Laboratuvarı raporuna yer verildi.

İddianamede yer alan raporda, sanıklardan Şükrü Ç'nin arızalı olduğunu öne sürdüğü tabancanın arızalı olmadığı belirtildi.

Olay yerinde bulunan 2 kovan ve 2 deforme mermi çekirdeğinin inceleme konusu tabancadan elde edilen mukayese kovanlar ve çekirdekler karşılaştırmalarında aralarında karakteristik izler yönünden benzerlik bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Sanık Şükrü Ç'nin telefonunda yapılan incelemede, Selahattin Ayan ile en son 15 Mart saat 19.13'te görüştüğüne yer verilen iddianamede, şu tespitler aktarıldı:

"Selahattin Ayan'ın saat 19.13'e kadar hayatta olduğu, kamera görüntüleri incelendiğinde sanıkların suç tarihinde fikir ve eylem birliği içerisinde aralarında husumet olduğu değerlendirilen Selahattin Ayan'ın odasına 19.45'te girdikleri ve saat 19.45 ile saat 19.47 arasında 2 dakikalık süreçte Selahattin Ayan'ı öldürdükleri değerlendirilmektedir."

İddianamede tutuklu 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Şükrü Ç, iddianamede yer alan ifadesinde şunları kaydetti:

"Olay günü, Selahattin Ayan'ın WhatsApp üzerinden arayıp çağırması üzerine arkadaşım Hıdır Ü'yü alarak Selahattin Ayan'ın yanına gittik. Odasının kapısı kapalıydı. Seslendiğimizde cevap veren olmadı. Odaya girince Selahattin koltuğun önünde ayakları üst üste atmış bir şekilde yatıyordu. Uyuşturucunun etkisinden bayılmış sandım. Hıdır'a telefonu verip ambulansı aramasını söyledim. Selahattin'in yanında cep telefonlarını gördüm, bir anlık refleksle cebime koydum. Göğüs kısmında kan ve silah deliği gördüm. Selahattin ile satın aldığımız silahı aramaya başladım. Selahattin bu tabancayı yatağının hemen yanında bulunan dolabın çekmecesine koyardı. Oraya baktım tabancayı buldum. Elime alıp, ateş edilmiş mi, diye kokladım. Tabancadan barut kokusu gelmiyordu. Zaten tabanca arızalıydı ve ateş etmiyordu. Aşağıda ambulans beklerken tabancayı arabama koydum. Selahattin'e kesinlikle ben ateş etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Sanık Hıdır Ü. de ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Merkez Seyhan Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan, 16 Mart'ta odasında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç. (31) 19 Mart'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Adana, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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